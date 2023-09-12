Ханойский государственный университет, Сбер и ДВФУ ранее подписали соглашение об открытии российско-вьетнамского Центра искусственного интеллекта во Вьетнаме

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Сбер могут открыть центр искусственного интеллекта в Китае. Об этом сообщил ректор вуза Борис Коробец, выступая на сессии Восточного экономического форума "Приоритеты развития университетов Дальнего Востока и Арктики как драйверов социально-экономического и технологического развития территорий".

"Сейчас наш Центр искусственного интеллекта посещает помощник президента РФ [Максим] Орешкин. В этом году мы будем обсуждать открытие представительства в Китае. Все это благодаря компании Сбер, - сказал Коробец.

Ранее ДВФУ, Сбер и Ханойский государственный университет подписали соглашение об открытии российско-вьетнамского Центра искусственного интеллекта в Ханое. Отмечалось, что он станет витриной технологических и цифровых решений России и Вьетнама для компаний и организаций двух стран, что также будет способствовать торгово-экономическому сотрудничеству.

С 2018 года в ДВФУ реализуется совместная программа магистратуры "Искусственный интеллект и большие данные", а в прошлом году был открыт Дальневосточный центр искусственного интеллекта. Его задачами является развитие научно-образовательного сотрудничества ДВФУ, Сбера и вузов-партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в части внедрения и использования искусственного интеллекта.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.