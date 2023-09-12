Росрыболовство надеется нарастить вылов рыбы в Мировом океане на 200 тыс. тонн

Увеличить объем добычи планируется в ближайшие три-пять лет

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство рассчитывает нарастить объем добычи водных биологических ресурсов в Мировом океане в ближайшие 3-5 лет на 200 тыс. тонн. Об этом заявил глава ведомства Илья Шестаков в ходе сессии Восточного экономического форума "Мировой океан: глобальные возможности для российского флота".

Он отметил, что сейчас многие компании прорабатывают возможности выхода в Мировой океан.

"Наша задача, на перспективу 3-5 лет нарастить объем добычи в Мировом океане ну хотя бы на 200 тыс. тонн. Я думаю, что возможности у нас такие есть", - сказал Шестаков.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.