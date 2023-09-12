ТОР в Хабаровском крае планируют расширить под шесть новых проектов

Их реализация позволит создать более 600 рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Объединенную территорию опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае до конца года расширят под шесть новых проектов, реализация которых позволит создать более 600 рабочих мест. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников.

Создание наилучших условий для ведения бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы поддержки инвесторов обсуждают в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на сессиях, объединенных темой "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

"В первом полугодии расширены границы ТОР на 133,9 га под реализацию трех проектов общей стоимостью почти 89 млрд рублей. Это проекты компаний "ВБР-Трейд", "Дальневосточный квартал", "Тумнинский прииск". До конца 2023 года планируется расширить ТОР под реализацию еще шести инвестиционных проектов с предварительным общим объемом инвестиций 7 млрд рублей и созданием 606 рабочих мест", - сказал Калашников.

В этом году все три территории опережающего развития региона - "Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск" - объединили в одну для оптимизации управления. Сейчас в ТОР действуют 34 площадки, первоначально их было 13. Также в регионе действует режим Свободного порта Владивосток (СПВ). Зарегистрировано в общей сложности 122 резидента с общим объемом заявленных инвестиций 455,42 млрд рублей, около половины из которых уже освоено, создано почти 9,8 тыс. рабочих мест.

С начала года статус резидента ТОР и СПВ в Хабаровском крае получили 11 компаний с проектами, рассчитанными на более чем 1 тыс. новых рабочих мест. Это, в частности, проекты производства багги, создания Дальневосточного автокластера, строительства центра обработки данных, сказал Калашников. "Как показывает положительная динамика развития ТОР и СПВ, преференциальные режимы подтвердили востребованность у инвесторов Хабаровского края", - добавил собеседник агентства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.