На Сахалине группа компаний планирует реализовать проект водородного завода

Соглашение о взаимопонимании стороны подписали на Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. АО "РАОС" (входит в госкорпорацию "Росатом"), ПАО "Газпром нефть", ООО "Н2 тех" и ООО "Н2 чистая энергетика" объединят усилия для строительства завода по производству низкоуглеродного водорода на территории Сахалинской области. Соглашение о взаимопонимании между сторонами подписано на полях VIII Восточного экономического форума.

Водород планируется производить методом паровой конверсии метана в объеме 36 500 тонн в год и с перспективой наращивания с 2030 года. Производство будет ориентировано как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. РАОС будет отвечать за комплексную реализацию проекта, а каждый из партнеров обязуется участвовать в строительстве завода своими ключевыми компетенциями: "Газпром нефть" выступит технологическим партнером по применению в проекте системы улавливания и утилизации СО2, что позволит произвести водород низкоуглеродным методом; "Н2 тех" возьмет на себя решение вопросов хранения и транспортировки водорода, а "Н2 чистая энергетика" будет участвовать в долгосрочной реализации водорода на экспортных рынках.

"У "Газпром нефти" накоплен опыт реализации проектов утилизации СО2 <...>. Создание замкнутого цикла улавливания и закачки СО2 на глубину в несколько километров является необходимым инструментом для создания низкоуглеродного водорода, что в перспективе позволит России занять свою нишу в сфере производства и экспорта этого перспективного энергоносителя", - прокомментировал подписанное соглашение директор по развитию стратегических инициатив "Газпром нефти" Алексей Малютин.

По словам директора по взаимодействию с исполнительными органами власти и внешним коммуникациям ООО "Н2 тех" Богдана Копасовского, способ хранения водорода, предлагаемый его компанией, является уникальным. "В то время как вопрос транспортировки и хранения водорода считается во всем мире одним из самых сложных на пути развития водородной экономики, мы завершаем создание опытного образца и уже разработали технологию серийного производства криогенных танк-контейнеров для жидкого водорода. Мультимодальность танк-контейнера и срок бездренажного хранения водорода свыше 30 дней делают наш продукт безальтернативным способом транспортировки жидкого водорода" - подчеркнул он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.