Гендиректор ЗОМЗ рассказал о росте гособоронзаказ по всей продукции на фоне спецоперации

Предприятие производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Гособоронзаказ Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" Ростеха) на фоне спецоперации значительно вырос по всей номенклатуре выпускаемых приборов в текущем и предыдущем годах. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор предприятия Константин Перцев.

"Гособоронзаказ вырос. Все-таки в рамках специальной военной операции идут военные действия. Есть техника, которая требует обслуживания или ремонта, есть необходимость производства запасных деталей, новых изделий. Конечно, это все сильно влияет на объемы выпуска, и мы видим, что спрос увеличился и в этом году, и в прошлом", - рассказал он, уточнив, что спрос вырос на всю номенклатуру производимых заводом приборов.

Перцев уточнил, что произошедший в августе на прилегающей территории взрыв не повлиял на выполнение гособоронзаказа.

ЗОМЗ является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. 9 августа неподалеку от территории ЗОМЗ на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс" прогремел взрыв. Один сотрудник завода погиб, один числится пропавшим без вести, более 20 пострадали.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.