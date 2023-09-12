Посол Индии в РФ заявил, что накопление рупий в России объясняется дисбалансом в торговле

Паван Капур отметил важную роль индийских компаний в его преодолении

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Посол Индии в России Паван Капур опроверг информацию о том, что большие объемы индийских рупий накоплены в России из-за того, что индийская сторона оплачивает закупки российской нефти в рупиях, и отметил, что это объясняется дисбалансом в двусторонней торговле.

"Сообщалось в росийских СМИ, что в России накоплены огромные объемы индийских рупий, поскольку нефть покупалась за рупии. Я хочу прояснить. Нет, это не правда. Вся нефть была закуплена за твердую валюту", - сказал посол, выступая в ходе бизнес-диалога Россия - Индия на Восточном экономическом форуме.

При этом он отметил, что в экономических связях двух стран действительно отмечается дисбаланс в пользу России и накопление индийских рупий в банках РФ объясняется именно этим дисбалансом.

В минувшем финансовом году (который в Индии продолжается с 1 апреля по 31 марта) товарооборот двух государств, по данным Павана, составил почти $50 млрд. "И, конечно, при этом баланс в пользу России. Экономические отношения стали еще менее сбалансированы. Разумеется, мы увеличили закупки сырой нефти, закупки удобрений и так далее. Но мы обращаемся к нашим российским друзьям с просьбой увеличить экспорт из Индии. Если мы этого не сделаем, нам будет трудно увеличить торговый оборот", - указал посол.

"И в этом [преодолении дисбаланса] важна роль наших компаний. Мы поставляем фармацевтические товары, пищевые продукты и так далее. Но мы можем поставлять и автомобили, в том числе электромобили, и текстиль, и другую продукцию", - добавил посол, призвав российскую сторону приобретать больше товаров индийского производства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.