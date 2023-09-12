В районах Хабаровского края модернизирует отделения Почты России

Шесть из них планируют обновить в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Почта России модернизирует отделения в районах Хабаровского края, увеличив вдвое программу ремонтов на будущий год. Соответствующее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

"С генеральным директором Михаилом Волковым подписали документ о развитии почтовых и государственных услуг в отдаленных селах Хабаровского края. В этом году Почта России обновит шесть отделений в районе им. Лазо, а также в Бикинском, Николаевском, Хабаровском районах. В 2024 году программа ремонтов увеличится в два раза", - написал Дегтярев.

Он добавил также, что людям будет доступна регистрация на портале "Госуслуги", основной перечень банковских опций, высокоскоростной доступ в интернет, набор медицинских бытовых приборов для самостоятельного контроля за рядом показателей здоровья. Отделения станут доступнее для маломобильных людей.

Почта в Хабаровском крае насчитывает 310 отделений, 70 из них размещены в населенных пунктах, где проживают менее 500 человек. "Поэтому для нас крайне важно сохранить и модернизировать эту сеть", - подчеркнул губернатор.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.