Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 июля

Доллар снижался на 2,77%, до 92,54 рубля

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опускался ниже 93 рублей впервые с 18 августа, евро - ниже 100 рублей впервые с 28 июля, а курс юаня - ниже 13 рублей впервые с 25 августа, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 07:22 мск, доллар снижался на 2,77%, до 92,45 рубля. В то же самое время евро снижался на 3,01%, до 99,41 рубля. По данным на 07:10 мск, юань терял 0,24%, опускаясь до 12,988 рубля.

К 07:40 мск доллар снижался до 93,64 рубля (-1,52%). В то же время евро теряет 2,24%, опускаясь до 100,21 рубля, а курс юаня снижается на 1,71%, до 12,796 рубля.