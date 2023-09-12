МИД РФ: долги стран Африки перед РФ могут быть конвертированы в инвестиции или проекты

Посол по особым поручениям ведомства Олег Озеров отметил, что каждый случай рассматривается отдельно

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Долги стран Африканского континента перед Москвой могут быть конвертированы в инвестиции или определенные проекты развития. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.

На вопрос, спишет ли российская сторона оставшиеся долги странам Африки, дипломат указал, что "такие вопросы обсуждаются". "Как говорят во Франции, au cas par cas, то есть каждый случай рассматривается отдельно, где в этом возникает необходимость. Иногда эти долги могут быть конвертированы в инвестиции или конвертированы в какие-то проекты развития. Почему нет. Эти вопросы, естественно, вполне могут обсуждаться. Это общемировая практика, а не только наша", - подчеркнул он.

В июле в интервью ТАСС Озеров отмечал, что вопросы с долгами африканских стран перед Россией урегулированы на 90%.

Безвизовый режим

Посол добавил, что Россия имеет безвизовые соглашения с шестью странами Африки, идет работа и с другими государствами континента.

"У нас с шестью странами есть соглашения о безвизовом режиме, и, безусловно, идет работа с другими государствами. Более того, пункт о развитии или облегчении работы, облегчении контактов с африканскими странами, между гражданами России и африканских государств зафиксирован в плане действий, принятом на втором саммите. Поэтому, естественно, мы здесь не исключаем никакие страны", - сказал он.