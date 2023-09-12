Товарооборот РФ и Монголии может вырасти до $5 млрд в среднесрочном периоде

Торговый представитель РФ в Улан-Баторе Максим Васильев отметил, что такого показателя можно достичь в том числе за счет балансирования торговли, развития приграничного и регионального сотрудничества, промышленной кооперации

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия и Монголия могут достичь товарооборота в $5 млрд в среднесрочной перспективе. Об этом заявил торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев в ходе сессии "Бизнес-диалог Россия - Монголия" на Восточном экономическом форуме.

"При открытии здания торгпредства в Улан-Баторе в сентябре 2019 года перед нами ставилась цель: вывести российско-монгольский товарооборот до $2 млрд. Эта цель успешно достигнута в 2021 году, - сказал он. - В мае прошлого года прозвучал новый ориентир - $5 млрд. На мой взгляд, это красивый количественный показатель, который по силам достичь в среднесрочном периоде".

По словам Васильева, такого товарооборота между двумя странами можно достичь за счет балансирования торговли, реализации крупных совместных проектов в энергетике, инфраструктуре, развития приграничного и регионального сотрудничества, промышленной кооперации, совместной разведки и разработки минерально-сырьевой базы.

В начале года спикер монгольского парламента Гомбожавын Занданшатар говорил, что объем торговли между Монголией и Россией в 2022 году составил $2,7 млрд, что стало историческим рекордом для двух стран.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября . Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.