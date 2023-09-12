Путин: механизмы поддержки инвестиций ВЭБ.РФ могут распространить на мастер-планы городов

Президент России отметил, что это "хороший толчок создать благоприятные и комфортные условия"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин намерен проработать идею распространения механизмов поддержки инвестиций ВЭБ.РФ на реализацию мастер-планов дальневосточных городов.

"Мы пообсуждаем с коллегами по поводу мастер-планов. <...> Конечно, это такой хороший толчок создать благоприятные и комфортные условия, быть уверенными в том, что любой бизнес-план будет сопровождаться хорошей поддержкой со стороны государства", - сказал Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

"Я знаю о готовности принимать участие активное в этой работе. Так что мы с коллегами проговорим. Я здесь не вижу никаких противоречий. В принципе, мы это и делаем. Просто будем иметь в виду, что это находится в поле зрения бизнеса и будем продолжать эту работу", - добавил он.

Один из модераторов рассказал президенту о том, что наблюдается колоссальный интерес частных инвесторов к реализации проектов на Дальнем Востоке, в том числе и в рамках мастер-планов дальневосточных городов, которые дают четкое понимание перспектив развития территории на длительный период. Он напомнил, что у ВЭБ.РФ есть два механизма поддержки инвестиций, которые можно было бы распространить на мастер-планы городов, - деньги под 2% и Фонд акционерного инвестирования.

"Мы вчера с [главой ВЭБ.РФ] Игорем Ивановичем Шуваловым встречались, правда по другим вопросам, но по этим тоже поговорили. Вы сами упомянули про этот инструмент - деньги под 2%. Насколько я помню, у ВЭБа под эти цели выделено 200 млрд рублей. Надо эти средства использовать", - согласился Путин.