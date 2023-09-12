12 сентября, 06:08,
обновлено 12 сентября, 06:21
Восточный экономический форум

Путин: страны Запада своими же руками разрушают систему торговых и финансовых связей

© ТАСС/ Ruptly

Президент отметил важность того, что на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Западные страны своими же руками разрушают систему торговых и финансовых связей, которую сами и создавали. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Читайте также
Трансляция
Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"Мы с вами видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали", - сказал президент.

Он отметил важность того, что на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам. Путин подчеркнул, что таких государств в разных регионах мира становится все больше. 

Теги:
Восточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация