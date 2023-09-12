Путин: страны Запада своими же руками разрушают систему торговых и финансовых связей

Президент отметил важность того, что на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Западные страны своими же руками разрушают систему торговых и финансовых связей, которую сами и создавали. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Мы с вами видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали", - сказал президент.

Он отметил важность того, что на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам. Путин подчеркнул, что таких государств в разных регионах мира становится все больше.