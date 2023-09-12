Инвестор из КНР построит на Сахалине порт, логистический центр и объект по лесопереработке

Подписи в документе поставили губернатор области Валерий Лимаренко и председатель совета директоров Shouneng Investment Management Юй Чжихай

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Китайская компания Shouneng Investment Management вложит 20 млрд рублей в инвестиционный проект по добыче угля, лесопереработке и строительству морского многофункционального порта на севере Сахалина и логистического центра в Южно-Сахалинске. Соглашение подписано сторонами на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Подписи в документе поставили губернатор области Валерий Лимаренко и председатель совета директоров Shouneng Investment Management Юй Чжихай.

"Китайская компания вложит 20 млрд рублей на территории трех муниципальных образований островного региона. В Тымовском районе инвестор создаст современное лесоперерабатывающее производство. В Александровск-Сахалинском районе будет создан морской универсальный многофункциональный перегрузочный комплекс, а также организована добыча угля. В областном центре появится крупный логистический центр", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

В беседе с корреспондентом ТАСС глава Сахалинской области отметил, что подписанный документ с китайской компанией для островного региона является одним из важнейших из всех соглашений на форуме. Он рассказал, что благодаря созданию новых объектов на Сахалине появятся 400 дополнительных рабочих мест. "Уверен, соглашение с компанией Shouneng Investment Management станет началом большой совместной работы с партнерами из Поднебесной. Сахалину есть что предложить китайским бизнесменам", - отметил губернатор.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.