Путин заявил бизнесменам, что надежнее и лучше вкладывать капиталы в России

Президент РФ призвал представителей бизнеса не наступать на одни и те же грабли со своими средствами за рубежом

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что капиталы надежнее и лучше вкладывать в Россию, и призвал бизнесменов не наступать на одни и те же грабли со своими средствами за рубежом.

"Уже обращался к нашим предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию, - подчеркнул президент, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. - Мы видим, что происходит с капиталами, как они и куда двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли".

Он призвал предпринимателей вкладывать как в масштабные, амбициозные проекты, так и в локальные, "но не менее важные проекты городского развития и туризма" в стране.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.