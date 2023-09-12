12 сентября, 06:33,
обновлено 12 сентября, 06:54
Восточный экономический форум

Путин: контракты более чем на 7,7 трлн рублей подписаны для развития проектов в ДФО

Из них 3,4 трлн рублей уже вложено в развитие Дальневосточного федерального округа, заявил президент

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные соглашения более чем на 7,7 трлн рублей подписаны благодаря государственной поддержке дальневосточных проектов, из них 3,4 трлн рублей уже вложено в развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО) Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"Благодаря государственной поддержке дальневосточных проектов подписаны инвестиционные соглашения на более чем 7,7 трлн рублей, из них 3,4 трлн уже вложены", - сказал глава государства, Он перечислил, что в регионе уже создано 125 тысяч рабочих мест, начали работу около 700 новых предприятий, в том числе один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов, газохимический комплекс в Амурской области, а также находкинский завод минеральных удобрений и верфь крупнотоннажного судостроения "Звезда".

Говоря о том, что было сделано за 10 лет на Дальнем Востоке, Путин перечислил: для развития промышленных комплексов и высокотехнологичных производств, для создания новых рабочих мест были предложены особые административные, налоговые, таможенные преференции, власти взяли на себя строительство инфраструктуры, подведение сетей. "И такая поддержка ведется в территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, хотя к этому порту как к таковому прибавлены и другие территории", - добавил президент.

Он напомнил, что с прошлого года на Курильских островах запущен особой преференциальный режим "с еще более льготными условиями, чем на территориях опережающего развития".

"Важные проекты запущены и в агропромышленном секторе - это тепличное хозяйство в Сахалинской области, Приморском крае, переработка рыбы на Камчатке и в Магадане, производство свинины в Приамурье, увеличение производства сои в Амурской области. Все это тоже перспективные направления как для поставок на наш внутренний рынок, так и на экспорт", - указал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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