Путин: контракты более чем на 7,7 трлн рублей подписаны для развития проектов в ДФО

Из них 3,4 трлн рублей уже вложено в развитие Дальневосточного федерального округа, заявил президент

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные соглашения более чем на 7,7 трлн рублей подписаны благодаря государственной поддержке дальневосточных проектов, из них 3,4 трлн рублей уже вложено в развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО) Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Благодаря государственной поддержке дальневосточных проектов подписаны инвестиционные соглашения на более чем 7,7 трлн рублей, из них 3,4 трлн уже вложены", - сказал глава государства, Он перечислил, что в регионе уже создано 125 тысяч рабочих мест, начали работу около 700 новых предприятий, в том числе один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов, газохимический комплекс в Амурской области, а также находкинский завод минеральных удобрений и верфь крупнотоннажного судостроения "Звезда".

Говоря о том, что было сделано за 10 лет на Дальнем Востоке, Путин перечислил: для развития промышленных комплексов и высокотехнологичных производств, для создания новых рабочих мест были предложены особые административные, налоговые, таможенные преференции, власти взяли на себя строительство инфраструктуры, подведение сетей. "И такая поддержка ведется в территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, хотя к этому порту как к таковому прибавлены и другие территории", - добавил президент.

Он напомнил, что с прошлого года на Курильских островах запущен особой преференциальный режим "с еще более льготными условиями, чем на территориях опережающего развития".

"Важные проекты запущены и в агропромышленном секторе - это тепличное хозяйство в Сахалинской области, Приморском крае, переработка рыбы на Камчатке и в Магадане, производство свинины в Приамурье, увеличение производства сои в Амурской области. Все это тоже перспективные направления как для поставок на наш внутренний рынок, так и на экспорт", - указал Путин.