12 сентября, 06:44,
обновлено 12 сентября, 07:04
Восточный экономический форум

Путин поручил нацелить кластерную инвестпрограмму на развитие экономики Дальнего Востока

Президент отметил, что здесь должны появиться более сложные производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ дополнительно нацелить запущенную на федеральном уровне кластерную инвестиционнную программу по финансированию масштабных проектов по выпуску комплектующих и готовых изделий обрабатывающей промышленности на задачи развития Дальневосточного региона.

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Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"Как вы знаете, мы запустили на федеральном уровне кластерную инвестиционную платформу. Этот механизм предназначен для финансирования масштабных, системно значимых проектов по выпуску материалов, комплектующих и готовых изделий в обрабатывающей промышленности. В текущем году в рамках этой платформы должны быть профинансированы проекты выпуска приоритетной продукции на сумму не менее 2 трлн рублей. Я прошу правительство дополнительно нацелить этот инструмент именно на задачи развития дальневосточной экономики. На то, чтобы здесь появлялись более сложные производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами", - заявил Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он подчеркнул, что перспективы Дальнего Востока, а также Арктики связаны не только с освоением месторождений природных ресурсов, которые, по словам главы государства, безусловно, востребованы как в отечественной промышленности, так и за рубежом. "Повторю, мощная сырьевая база экономического развития, которую мы закладываем, позволяет нам идти вперед, увеличивать глубину переработки ресурсов, как говорят специалисты, наращивать добавленную стоимость на отечественных предприятиях, в том числе и прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. Вот это главное", - сказал Путин.

"Для этого необходимо постоянно улучшать условия для ведения бизнеса в макрорегионе, удерживать их на глобальном конкурентно-способном уровне, обеспечивать длинное и дешевое финансирование инвестиционнных проектов, доступное как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производственных компаний во всех сферах и отраслях, территориях и районах", - добавил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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