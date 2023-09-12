Путин поручил нацелить кластерную инвестпрограмму на развитие экономики Дальнего Востока

Президент отметил, что здесь должны появиться более сложные производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ дополнительно нацелить запущенную на федеральном уровне кластерную инвестиционнную программу по финансированию масштабных проектов по выпуску комплектующих и готовых изделий обрабатывающей промышленности на задачи развития Дальневосточного региона.

"Как вы знаете, мы запустили на федеральном уровне кластерную инвестиционную платформу. Этот механизм предназначен для финансирования масштабных, системно значимых проектов по выпуску материалов, комплектующих и готовых изделий в обрабатывающей промышленности. В текущем году в рамках этой платформы должны быть профинансированы проекты выпуска приоритетной продукции на сумму не менее 2 трлн рублей. Я прошу правительство дополнительно нацелить этот инструмент именно на задачи развития дальневосточной экономики. На то, чтобы здесь появлялись более сложные производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами", - заявил Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он подчеркнул, что перспективы Дальнего Востока, а также Арктики связаны не только с освоением месторождений природных ресурсов, которые, по словам главы государства, безусловно, востребованы как в отечественной промышленности, так и за рубежом. "Повторю, мощная сырьевая база экономического развития, которую мы закладываем, позволяет нам идти вперед, увеличивать глубину переработки ресурсов, как говорят специалисты, наращивать добавленную стоимость на отечественных предприятиях, в том числе и прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. Вот это главное", - сказал Путин.

"Для этого необходимо постоянно улучшать условия для ведения бизнеса в макрорегионе, удерживать их на глобальном конкурентно-способном уровне, обеспечивать длинное и дешевое финансирование инвестиционнных проектов, доступное как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производственных компаний во всех сферах и отраслях, территориях и районах", - добавил президент.