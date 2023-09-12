Путин сожалеет, что планы по развитию инфраструктуры не реализовались своевременно

Речь идет в том числе о развитии железнодорожной сети на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Можно только пожалеть о том, что планы по развитию инфраструктуры, в том числе железнодорожной сети на Дальнем Востоке, не были реализованы своевременно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Во-первых, мы начали эту работу 10 лет тому назад. Вы сами меня об этом спросили, и я сказал об этом - мы начали работу задолго до всех событий, которые происходят в последние два года - начиная с 2014 года. И начали их потому, что видели тенденции развития мировой экономики, мы видели рост новых центров влияния, новых центров экономического развития. Мне не нужно называть эти страны, они же очевидны для всех. Мы понимали, что, как и куда разворачивается. И мы видим это сегодня. И эти тенденции сохраняются, даже более того, набирают обороты", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, могли бы осуществиться глобальные планы внутри страны, если бы, в частности, не возникло санкционное давление.

Вместе с тем, после 2014 года, после того как на Украине западные страны поддержали госпереворот и начали войну в Донбассе, "многие процессы стали ускоряться", пояснил Путин. "Здесь мы можем только пожалеть о том, что мы своевременно не реализовали те планы, которые были у нас по развитию инфраструктуры, в том числе железнодорожной сети на Дальнем Востоке", - добавил он.