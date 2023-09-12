Совет министров республики намерен принять обращение к Еврокомиссии с призывом продлить эмбарго на ввоз украинского зерна

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Польша готова ввести односторонний запрет на ввоз зерна с Украины, если Евросоюз откажется продлить такой запрет на период после 15 сентября. Об этом заявил телеканалу Polsat пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Мы стоим рядом с продлением такого запрета [в Евросоюзе], но если этого не произойдет, то у нас есть готовое решение - мы введем такой запрет на национальном уровне", - сказал он.

Мюллер добавил, что во вторник Совет министров Польши примет обращение к Еврокомиссии с призывом продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий написал в соцсети Х ("икс", ранее Twitter), что Польша не допустит "затопления украинским зерном" и не откроет своих границ, каким бы ни было решение брюссельских чиновников.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года.

По данным издания Politico, постоянные представители 22 стран - членов Евросоюза на состоявшемся на прошлой неделе заседании по аграрной политике и сельскому хозяйству выступили против продления запрета. Франция и Германия проявили наиболее критическое отношение к этому шагу.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, на украинском зерне зарабатывают разные страны Европы, а Еврокомиссия, по его мнению, нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка. Поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.