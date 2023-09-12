Путин заявил, что в борьбе с инфляцией нет "хороших" решений

По словам президента, нельзя упускать ситуацию

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в борьбе с инфляцией не бывает "хороших" и "очень хороших решений", но нельзя упускать ситуацию.

"Здесь нет хороших и очень хороших решений. Здесь есть сложные решения. Но их нужно принимать своевременно. И Центральный банк, и правительство до сих пор это делали весьма эффективно", - сказал президент, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам Путина, нельзя упускать ситуацию, это может привести к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет еще хуже, тогда в условиях большой инфляции строить бизнес-планы практически невозможно.

"Ключевая ставка, конечно, влияет на стоимость денег, кредиты коммерческих банков. Это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, значит - и ее рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне. Это первое. Второе, мы видим опережающий рост потребительских кредитов", - пояснил Путин.

Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. Такое решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснили в ЦБ. Ближайшее очередное заседание по ключевой ставке запланировано на 15 сентября.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.