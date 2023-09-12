Путин назвал практику по развитию творческих индустрий в Якутии одной из лучших

По словам президента, этот опыт ляжет в основу подготовки регионального стандарта для всей России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Одна из лучших практик по развитию творческих индустрий, например архитектуры и промышленного дизайна, сложилась в Якутии, считает президент РФ Владимир Путин.

"Еще несколько слов о формировании новых отраслей Дальнего Востока. В конце мая прошла выставка "Развитие креативной экономики в России", тогда состоялась предметная дискуссия, прозвучали интересные предложения от молодых предпринимателей, в том числе из дальневосточных регионов. Так, в Якутии благодаря усилиям региональных властей, инициативе самих бизнесменов сложилась одна из лучших практик по развитию творческих индустрий. Например, программирование, архитектура, промышленный дизайн и так далее", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава государства отметил, что опыт этого региона ляжет в основу подготовки регионального стандарта развития творческих индустрий, который затем будет распространен на все субъекты РФ.