12 сентября, 07:34
Восточный экономический форум

Путин назвал практику по развитию творческих индустрий в Якутии одной из лучших

По словам президента, этот опыт ляжет в основу подготовки регионального стандарта для всей России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Одна из лучших практик по развитию творческих индустрий, например архитектуры и промышленного дизайна, сложилась в Якутии, считает президент РФ Владимир Путин.

"Еще несколько слов о формировании новых отраслей Дальнего Востока. В конце мая прошла выставка "Развитие креативной экономики в России", тогда состоялась предметная дискуссия, прозвучали интересные предложения от молодых предпринимателей, в том числе из дальневосточных регионов. Так, в Якутии благодаря усилиям региональных властей, инициативе самих бизнесменов сложилась одна из лучших практик по развитию творческих индустрий. Например, программирование, архитектура, промышленный дизайн и так далее", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава государства отметил, что опыт этого региона ляжет в основу подготовки регионального стандарта развития творческих индустрий, который затем будет распространен на все субъекты РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичДальний ВостокВосточный экономический форумРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация