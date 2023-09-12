12 сентября, 07:17
Восточный экономический форум

Путин заявил о необходимости поддержать спрос на отечественную продукцию и услуги

Президент отметил, что первая такая ярмарка креативных индустрий прошла в Новосибирске

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Спрос на отечественную продукцию и услуги необходимо поддерживать, например, с помощью ярмарок и выставок, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"Здесь основная задача - сделать наши марки, бренды более узнаваемыми. <...> Необходимо поддержать спрос на отечественную продукцию и услуги. Например, с помощью выставок, ярмарок и так далее. Безусловно, будем продолжать этот процесс", - сказал глава государства.

Он отметил, что первая такая ярмарка креативных индустрий прошла в Новосибирске. В ней приняли участие 70 отечественных производителей, за три дня мероприятие посетили 17 тыс. человек.

"Вторую ярмарку буквально на днях принял Владивосток, мероприятие вошло в культурную программу нашего форума. Думаю, что эти начинания подхватят и остальные регионы нашей страны", - отметил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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