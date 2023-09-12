Путин заявил о необходимости заботиться об уникальной экосистеме Дальнего Востока

По словам президента, на Дальнем Востоке более 60 особо охраняемых природных территорий

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя упускать из виду заботу об уникальной экосистеме Дальнего Востока, сохранение редких видов растений и животных региона.

"Дальний Восток должен быть не только территорией опережающего развития экономики, социальной сферы и городской среды, за этими планами, проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальной экосистеме, о сохранении сотен редких видов растений и животных", - сказал глава государства, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин указал, что в рамках нынешнего форума впервые прошел Международный день сокола, посвященный сохранению и увеличению его популяции.

"Хочу поблагодарить наших коллег, друзей с Дальнего Востока, Ближнего Востока. Они уделяют этой теме повышенное внимание. Мы, конечно, будем с вами работать и по этой чисто гуманитарной, но очень интересной теме", - отметил президент.

По словам главы государства, на Дальнем Востоке более 60 особо охраняемых природных территорий. "Многие из них являются объектами всемирного природного наследия - озеро Байкал, [национальный парк] "Ленские столбы", заповедник "Остров Врангеля", вулканы Камчатки и так далее, - указал он. - Все это наше неотъемлемое национальное богатство, но это и достояние всей планеты. Мы обязаны его сберечь".

Кроме того, по словам Путина, "одновременно нужно предоставить возможность для научных исследований, образования и отдыха детей, молодежи, чтобы российские туристы и гости из-за рубежа могли познакомиться с прекрасной природой Дальнего Востока".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.