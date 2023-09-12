Путин: неправильно говорить, что РФ и КНР не реагируют на запросы друг друга в торговле

Президент отметил, что в случае с таким "чувствительным моментом", как открытие китайского рынка для российских горняков, вопрос был решен успешно

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай в торговле исходят из своих интересов, но неправильно говорить, что они не реагируют на запросы друг друга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Комментируя заявления российских предпринимателей о трудностях во взаимодействии с китайскими партнерами, глава государства напомнил, что КНР - "самостоятельная страна". "Китай прежде всего исходит из своих интересов. И мы тоже так же делаем. Мы тоже исходим из своих интересов. Говорить о том, что мы не реагируем на запросы друг друга, неправильно", - подчеркнул он.

Президент отметил, что в случае с таким "чувствительным моментом", как открытие китайского рынка для российских горняков, вопрос был решен успешно. "Открывают, и достаточно прилично", - сказал Путин.

Что касается договоренностей по поставкам свинины, которых пока не удается добиться, "это все текущие вопросы, требущие работы на разных уровнях взаимодействия", заявил глава государства. "Мы двигаемся по каждому из них", - добавил он.

Москва, по словам Путина, может взаимодействовать с Пекином в высокотехнологичных отраслях. "Мы продолжаем возводить в Китае атомные электростанции в немалом количестве. Это то, где мы, безусловно, являемся лидерами и демонстрируем очень хорошие результаты внутри страны и на международном уровне", - сказал президент.

"Мы должны договориться в области широкофюзеляжных самолетов. Это сложная работа, но мы двигаемся, - продолжил глава государства. - В области вертолетостроения, где у нас очевидные конкурентные преимущества в мировом плане, мы работаем там совместно с китайцами. И самолеты с большой грузоподъемностью будем производить, тоже договоренность есть. В космосе работаем".

Как отметил Путин, важно признать, что Китай и сам под руководством председателя КНР Си Цзиньпина добился результатов в сфере высоких технологий. В то же время он не согласился со словами модератора, что Китай напугал США, создав инновационный чип по технологии 7 нм: "Да они не этим напугали. Они напугали тем, что они большие, их полтора миллиарда и экономика развивается семимильными темпами. Вот чем они напугали. Это вот проблема для Штатов, это да. А чипы - это важно, но это только один из элементов".

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.