В Крыму сформировали четырехдневный запас топлива

Оно поступит на АЗС до конца дня 12 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма сформировали четырехдневный запас дизельного топлива, на автозаправочные станции оно поступит до конца вторника, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Благодаря принятым логистическим решениям до вечера сегодняшнего дня топливо поступит на автозаправочные станции республики. Сформирован четырехдневный запас дизельного топлива", - сказал Аксенов.

По его словам, главная задача в настоящее время - поддержать сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность дефицита горючего в ходе полевых работ.

"Кроме того, направлен ряд предложений в правительство России по урегулированию процесса ценообразования на топливо в Крыму", - добавил глава региона.

В последние недели жители Крыма и Севастополя сталкиваются с дефицитом дизельного топлива и отдельных марок бензина, кроме того, отмечается рост цен на дизтопливо - на некоторых АЗС цены на него превышают 70 рублей за литр. Для сравнения - литр дизтоплива на АЗС Краснодарского края и Ростовской области стоит около 58-60 рублей, однако на ряде АЗС также наблюдается его дефицит.