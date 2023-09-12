Шульгинов: обновление энергосистемы Дальнего Востока войдет в уже существующие программы

Президент Владимир Путин ранее поручил подготовить программу обновления энергосистемы Дальнего Востока до 2050 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Программа обновления энергосистемы Дальнего Востока до 2050 года, которую поручил подготовить президент России Владимир Путин, будет интегрирована в уже существующие программы и в разрабатываемую энергостратегию России до 2050 года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ.

"У нас есть масштабная программа модернизации тепловой энергетики, программа строительства ГЭС, мы разрабатываем и обновляем генеральную схему размещения объектов до 2042 года, включая атомную генерацию. Мы работаем и над стратегией до 2050 года. Они будут интегрированы в эту стратегию и программу", - сказал министр.

Ранее Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, поручил правительству совместно с крупными энергокомпаниями подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Она должна быть рассчитана на срок до 2050 года, чтобы максимально расширить экономические возможности дальневосточных территорий страны.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.