В Монголии обсуждают строительство транспортных коридоров из России в КНР

По словам директора департамента политики и планирования министерства дорожного развития и транспорта страны Баасанжавына Болор-Эрдэнэ, речь идет о создании пяти автомобильных и трех железнодорожных коридоров

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Монголии обсуждает строительство на своей территории пяти автомобильных и трех железнодорожных коридоров, соединяющих Россию с Китаем. Об этом сообщил директор департамента политики и планирования министерства дорожного развития и транспорта Монголии Баасанжавын Болор-Эрдэнэ на панельной сессии Восточного экономического форума "Бизнес-диалог Россия - Монголия".

"Транзит между РФ, КНР и Монголией растет, но совместные действия в развитии транспортных потоков пока отстают. Поэтому на уровне монгольского правительства обсуждается строительство пяти автомобильных и трех железнодорожных коридоров, соединяющих Россию с Китаем через территорию Монголии", - сказал представитель монгольского министерства.

Он напомнил, что на сегодняшний день в стране осталось единственное государственное монгольско-российское предприятие "Улан-Баторская железная дорога", выразив надежду на то, что в будущем начнут работу новые совместные компании. Модератор сессии, глава республики Бурятия Алексей Цыденов отметил, что развитие железных дорог с российской стороны идет опережающими темпами.

"С учетом перспектив увеличения интенсивности движения поездов, вместо переездов строятся путепроводы для автомобилей для того, чтобы не сдерживать движение. Ведутся работы по развитию пунктов пропуска Монды - Ханх. Ваши предложения о развитии не только центрального коридора, но и западного рассматриваются. Все это поддерживается", - отметил Цыденов.