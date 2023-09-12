"Новатэк" намерен сохранить в 2023 году объем добычи газа

Добыча жидких углеводородов вырастет на 2-2,5% за счет газового конденсата, сообщил глава компании Леонид Михельсон

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" по итогам 2023 года планирует добычу газа на уровне 2022 года - примерно 82 млрд куб. м или чуть больше. Добыча жидких углеводородов вырастет на 2-2,5% за счет газового конденсата, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"По объемам добычи в 2023 году по газу будет на том же уровне - 82 млрд кубометров или чуть больше. В нашей стратегии так и было, что мы занимаем 18-19% от внутреннего рынка", - сказал он.

"По жидким - небольшое увеличение, хоть по нефти и будет значительное падение, но [оно будет компенсировано] ростом добычи конденсата на новых мощностях и за счет добычи с юрских залежей [богатых конденсатом], поэтому рост общий составит где-то 2-2,5%", - сказал он.

Ранее сообщалось, что добыча природного газа "Новатэком" по итогам 2022 года увеличилась по сравнению с 2021 годом на 2,8%, до 82,14 млрд куб. м. При этом "Новатэк" снизил добычу жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) на 2,9%, до 11,94 млн тонн. В целом добыча углеводородов компанией увеличилась за отчетный период на 2% и достигла 638,9 млн баррелей нефтяного эквивалента.

"Новатэк" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания ведет разведку, добычу и переработку газа и жидких углеводородов. 32 месторождения и лицензионных участка компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.