"Новатэк" сообщил о предложениях вьетнамских партнеров по выходу на рынок республики

Глава компании Леонид Михельсон отметил, что перспективы этого рынка омрачаются тем, что пока не совсем понятно, кто именно будет потребителем этого газа, так как планы по строительству газовых электростанций пока остаются только на бумаге

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Вьетнамские партнеры "Новатэка" сделали несколько конкретных предложений по выходу на рынок республики, однако переговоры осложняются отсутствием законодательной базы для такого рода проектов и проблемами со спросом. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Что касается рынка Вьетнама, то мы провели много переговоров, есть конкретные предложения, (проекты), в которые можно войти на вьетнамском рынке", - сказал он.

Михельсон отметил, что перспективы этого рынка омрачаются тем, что пока не совсем понятно, кто именно будет потребителем этого газа, так как планы по строительству газовых электростанций пока остаются только на бумаге.

"Еще хуже, что нет законодательной правительственной базы (которая регламентировала бы закупку газа)", - добавил он.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.