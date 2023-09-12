"Новатэк" ждет со стороны других компаний РФ интереса к своим СПГ-технологиям

Компания ранее получила российский патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа на основе смешанных хладагентов "Арктический микс"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" ожидает, что другие российские компании будут заинтересованы в тиражировании на своих проектах СПГ-технологии "Арктический микс". Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"После того, как мы запустим первую линию "Мурманского СПГ", наверное, многие заинтересуются, когда увидят, что она работает. Патент же - это бумага", - сказал он.

Ранее "Новатэк" получил российский патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа на основе смешанных хладагентов "Арктический микс", каждая линия по ней способна производить более 6 млн тонн СПГ в год.

Она будет применяться на проекте "Мурманский СПГ".

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.