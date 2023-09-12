СПБ биржа полностью перешла на дружественную депозитарную цепочку учета гонконгских бумаг

Сделки с ними доступны российским розничным инвесторам

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. СПБ биржа с 12 сентября полностью перешла на дружественную депозитарную цепочку для учета всех активов с листингом на Гонконгской бирже. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"СПБ банк - расчетный депозитарий СПБ биржи - с 12 сентября 2023 года начал использовать международные учетные институты только дружественных стран для хранения и расчетов по всем ценным бумагам с листингом на Гонконгской бирже, включая акции и ETF", - сообщила биржа.

Сделки с гонконгскими ценными бумагами доступны неквалифицированным российским инвесторам.

"Мы стремимся обеспечить широкую инвестиционную линейку и диверсификацию для российского розничного инвестора. Поэтому команда СПБ биржи проводит большую работу и делает все возможное, чтобы гонконгские бумаги оставались доступными неквалифицированным инвесторам. Все новые гонконгские ценные бумаги, которые предполагается допустить к торгам на СПБ бирже, также будут учитываться в дружественных депозитариях", - генеральный директор СПБ биржи Роман Горюнов.

Такая инфраструктура позволяет расширять список инвестиционных инструментов, доступных для неквалифицированных инвесторов, добавил он.