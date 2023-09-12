В Монголии планируют построить 5 автомобильных и 3 железные дороги, соединяющие РФ и КНР

Директор департамента политики и планирования Министерства развития дорог и транспорта Монголии Болор-Эрдэнэ Баасанжав сообщил о заинтересованности в увеличении пропускной способности на центральном железнодорожном участке

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство пяти автомобильных и трех железных транзитных дорог, соединяющих Россию, Китай, планируется в Монголии для укрепления трансграничного сотрудничества. Об этом сообщил на сессии "Россия - Монголия" Восточного экономического форума (ВЭФ) директор департамента политики и планирования Министерства развития дорог и транспорта Монголии Болор-Эрдэнэ Баасанжав.

"В будущем у нас амбициозные планы. Мы планируем строить пять автомобильных дорожных коридоров, соединяющих Россию с Китаем через Монголию, и три железнодорожных коридора, также соединяющих Россию с Китаем", - сказал Болор-Эрдэнэ Баасанжав.

Он пояснил, что речь главным образом идет о так называемом центральном коридоре через Монголию и восточном - от пункта пропуска "Соловьевск" до монгольско-китайской границы, а также западном коридоре - от Республики Тывы. "В свете этих проектов видится уверенность, надежда на увеличение взаимного сотрудничества, развития транзитных перевозок", - отметил представитель монгольской делегации.

Он подчеркнул, что если несколько лет назад был только один железнодорожный коридор - от пункта пропуска на российско-монгольской границе "Алтан-Булаг" - до Эрляня (КНР), то в настоящее время транзитный потенциал Монголии увеличен в разы. "Новые линии открыты через восточную часть Монголии, соединяющую Цаган-Нур до Синьцзян-Уйгурского автономного района. Через нее уже запущен автодорожный транспорт, соединяющий Россию с КНР через Монголию", - пояснил Болор-Эрдэнэ Баасанжав.

Директор департамента отметил, что монгольская сторона заинтересована в увеличении пропускной способности на центральном железнодорожном участке. "Но наши совместные действия немного отстают, нам надо наверстать упущенное. У нас есть огромный потенциал, чтобы увеличить трехстороннее сотрудничество, увеличить транспортный поток", - сказал он, обратившись к российским партнерам.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, выступивший в роли модератора сессии, заметил, что предложения о развитии западного транзитного коридора поддерживаются: "С учетом перспективы увеличения интенсивности движения поездов у нас вместо переездов строятся путепроводы для движения автомобилей - для того, чтобы не сдерживать движение. Ведутся работы по развитию пунктов пропуска "Монды-Ханх". Ваши предложения о развитии не только центрального коридора, но и западного рассматриваются, все это поддерживается".

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.