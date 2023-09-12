Акции ДВМП на Мосбирже снижались на 1,5%

Котировки отреагировали снижением на сообщение о том, что транспортная группа Fesco не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, однако позже бумаги вновь перешли к росту

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, головная компания группы Fesco) на Московской бирже снижалась на 1,52%, до 108,31 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 12:40 мск. Котировки отреагировали снижением на сообщение о том, что транспортная группа Fesco не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, однако позже бумаги вновь перешли к росту.

По данным торговой площадки на 13:20 мск, акции компании торговались на уровне 110,6 руб. за бумагу (+0,56%).

Ранее председатель совета директоров Андрей Северилов в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам, что Fesco не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается.

В августе акционеры ДВМП не приняли решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года. При этом совет директоров ДВМП рекомендовал не выплачивать дивиденды.