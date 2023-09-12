Акции "Новатэка" на Мосбирже росли почти на 3%

Котировки отреагировали ростом на заявления главы "Новатэка" Леонида Михельсона в кулуарах ВЭФ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций "Новатэка" на Московской бирже росла на 2,89%, до 1 668,8 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 13:36 мск. Котировки отреагировали ростом на заявления главы "Новатэка" Леонида Михельсона в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По данным торговой площадки на 13:57 мск, акции компании торговались на уровне 1 658,6 рубля за бумагу (+2,26%).

Михельсон заявил, что "Новатэк" в 2023 году намерен увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к уровню 2021 года. В результате вырастет и объем дивидендных выплат, которые составят 50% от прибыли.

Также он сообщил, что "Новатэк" может принять инвестиционное решение по "Мурманскому СПГ" в 2024 году, а по "Обскому СПГ" - в первом полугодии 2024 года.

ПАО "Новатэк" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания ведет разведку, добычу и переработку газа и жидких углеводородов. Крупнейшими акционерами "Новатэка" (по последним открытым данным) являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%.