Группа "Дело" планирует построить контейнерный терминал в Кузбассе

Собственный терминал группы в регионе позволит повысить эффективность использования железнодорожной инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" планирует построить свой терминал в Кузбассе. Соответствующее соглашение на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Группа компаний "Дело" и правительство Кузбасса в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве по развитию инвестиционной деятельности в регионе и реализации инвестиционного проекта строительства перегрузочного контейнерного терминала", - рассказали в компании.

Стороны договорились о развитии терминальной инфраструктуры Кузбасса для повышения эффективности логистики, балансировки импортно-экспортных потоков и удовлетворения спроса на перевозки контейнеров в Кузбассе и на полигоне Западно-Сибирской железной дороги.

"Подписанное соглашение стало продолжением работы по расширению сети контейнерных терминалов ГК "Дело", которая охватывает важнейшие грузообразующие центры нашей страны. Собственный терминал группы в Кузбассе позволит повысить эффективность использования железнодорожной инфраструктуры, укрепит транспортно-логистический потенциал региона и внесет серьезный вклад в развитие его экономики, создав дополнительные рабочие места", - отметил Шишкарев.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Компании группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении.

В составе группы девяти морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов - 3,9 млн ДФЭ и 7 млн тонн зерна в год, наземных терминалов - 3,7 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тыс. фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 234 тыс. ДФЭ, а также собственным флотом.