ОПЕК повысила прогноз по росту поставок нефти от стран "не ОПЕК" на 100 тыс. б/с

Предложение может вырасти на 1,6 млн баррелей в сутки

ТАСС, 12 сентября. Предложение нефти в мире от стран, не входящих в ОПЕК, может вырасти в 2023 году на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в сентябрьском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Таким образом, прогноз повышен на 100 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой.

В абсолютном значение в 2023 году показатель может достичь 67,4 млн б/с. При этом прогноз на 2024 год остался прежним - ОПЕК ожидает, что предложение от стран "не ОПЕК" вырастет на 1,4 млн б/с, до 68,8 млн б/с.