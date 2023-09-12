Страны ОПЕК в сделке ОПЕК+ сократили добычу нефти в августе на 35 тыс. б/с

Она составила 22,565 млн б/с

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в сделке ОПЕК+, сократили добычу нефти в августе на 35 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 22,565 млн б/с, в основном за счет снижения добычи Саудовской Аравией и Анголой. Это следует из сентябрьского отчета ОПЕК.

Десять стран ОПЕК, входящие в ОПЕК+, должны были в рамках сделки с октября 2022 года сократить производство на 1,273 млн б/с, до 25,416 млн б/с. В августе реальный объем добычи этими странами составил 22,565 млн б/с, что на 2,851 млн б/с ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.

Однако в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются добровольные сокращения добычи, которых ряд стран ОПЕК+, в том числе и некоторые страны ОПЕК, будут придерживаться с мая 2023 года до конца 2024 года. Общий объем этих сокращений составляет 1,66 млн б/с. Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля до конца года, причем королевство допускает продление этой меры и усиление снижения. Начиная с июля, Саудовская Аравия сократила добычу на 1,056 млн б/с.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В августе добыча нефти в Венесуэле уменьшилась на 42 тыс. б/с, до 730 тыс. б/с, в Ливии - увеличилась на 28 тыс. б/с, до 1,154 млн б/с, а Иран нарастил добычу на 143 тыс. б/с, до 3 млн б/с.

В целом все 13 стран ОПЕК в августе увеличили производство нефти на 113 тыс. б/с, до 27,449 млн б/с за счет роста добычи в Иране, Ираке и Нигерии.