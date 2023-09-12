Венгрия и Болгария условились сохранить запрет на импорт зерна с Украины до конца года

Будапешт и София договорились об этом, не дожидаясь решения Еврокомиссии по этому вопросу

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Венгрия и Болгария условились сохранить до конца года истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, не дожидаясь решения Еврокомиссии по этому вопросу. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи в Софии с болгарским коллегой Кирилом Ватевым.

"Если Брюссель не предпримет никаких действий, то мы продлим запрет на импорт украинского зерна на национальном уровне. В Софии я провел переговоры с министром сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирилом Ватевым. Помимо украинского зерна, на встрече обсуждались вопросы лесного хозяйства и управления водными ресурсами", - написал глава Минсельхоза Венгрии на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он сопроводил эту публикацию фотографиями со встречи с Ватевым.

Перед приездом в Софию Надь побывал в Бухаресте, где его румынский коллега Флорин Барбу также заявил о решении оставить в силе запрет на импорт украинского зерна. Теперь он планирует обсудить этот вопрос в Братиславе. Правительство еще одной центральноевропейской страны - Польши - тоже приняло сегодня постановление, запрещающее ввоз зерновых с Украины после 15 сентября, когда истекает действие эмбарго, введенного Еврокомиссией.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июле пять стран Центральной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, поступавшего на их рынки по демпинговым ценам. Решение по этому вопросу в Брюсселе пока не принято.