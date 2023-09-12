В Болгарии в парламент внесли проект документа о разрешении импорта зерна с Украины

Депутаты парламента Болгарии намерены возложить на правительство ответственность за дальнейшие действия

СОФИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Проект документа, разрешающего импорт украинского зерна, внесен на рассмотрение депутатов парламента Болгарии представителями правящего большинства. Об этом на своем сайте сообщила болгарская газета "24 часа".

"Учитывая солидарность Болгарии с Украиной и считая, что существует необходимость обеспечения поставок сельскохозяйственной продукции, чтобы гарантировать продовольственную безопасность в мировом масштабе без риска для конкурентоспособности болгарских производителей, Болгария не поддержит продление до конца года истекающего 15 сентября запрета на импорт зерна с Украины", - говорится в проекте документа, подписанном представителями парламентского большинства.

При этом депутаты намерены возложить на правительство ответственность за дальнейшие действия.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии (ЕК) установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года. В июле эти страны совместно обратились к ЕК с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт с Украины зерна, поступавшего на их рынки по демпинговым ценам. Решение по этому вопросу в Брюсселе пока не принято.