В Румынии считают, что ЕК должна продлить ограничения на импорт украинской агропродукции

Министр сельского хозяйства и сельского развития страны Флорин Барбу отметил, что ограничительные меры оказали положительное воздействие на рынок зерновых в государстве

БУХАРЕСТ, 12 сентября. /ТАСС/. Меры по ограничению импорта аграрной продукции с Украины положительно отразились на рынке зерновых Румынии, и Еврокомиссия должна продлить эти ограничения, по крайней мере до конца 2023 года. Об этом заявил министр сельского хозяйства и сельского развития Румынии Флорин Барбу в ходе встречи с венгерским коллегой Иштваном Надем.

Два министра обсудили пути защиты фермеров в условиях, когда после прекращения зерновой сделки экспорт украинской осуществляется через соседние страны, указывается в сообщении, распространенном румынским Минсельхозом.

"Румынский министр сельского хозяйства уточнил, что ограничительные меры оказали положительное воздействие на рынок зерновых в Румынии, а также в отношении транзита зерновых с Украины, который растет, - отмечает министерство. - Румыния продолжает прилагать усилия для обеспечения транзита украинских товаров к зонам с дефицитом зерновых в соответствии с концепцией "коридоров солидарности", принятой на уровне ЕС. Два министра считают, что решение Еврокомиссии должно предусматривать продление ограничительных мер, по крайней мере до конца 2023 года, чтобы не подрывать конкурентоспособность фермеров".

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июле пять стран Центральной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, поступавшего на их рынки по демпинговым ценам. Решение по этому вопросу в Брюсселе пока не принято.