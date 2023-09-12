12 сентября, 13:00,
обновлено 12 сентября, 13:02
Восточный экономический форум

Fesco рассматривает возможность формирования транспортного хаба в Индии

Председатель совета директоров группы Андрей Северилов ранее говорил, что Fesco активно взаимодействует с Минпромторгом по вопросу создания транспортно-логистического центра в Африке

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco рассматривает возможность формирования на территории Индии транспортного хаба, сообщил журналистам президент компании Аркадий Коростелев в ходе Восточного экономического форума.

"Да, мы рассматриваем этот вариант", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов говорил, что группа активно взаимодействует с Минпромторгом РФ по вопросу создания транспортно-логистического центра в Африке.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
ИндияРоссияВосточный экономический форум
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