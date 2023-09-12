Минфин 13 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ одного выпуска

Инвесторам предложат ОФЗ-ПК выпуска 29024 с погашением 18 апреля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 13 сентября аукционы по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПК выпуска 29024 с погашением 18 апреля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в материалах Минфина.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.