Минэнерго сообщило о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым

В ведомстве добавили, что организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России отчиталось о нормализации ситуации с поставками топлива на полуостров Крым, говорится в сообщении министерства.

"Несмотря на объективные сложности с доставкой грузов на полуостров Крым, ситуация с поставками топлива нормализовалась. На сегодняшний день регион обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, сжиженных углеводородных газов - на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток", - отметили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования.

В последние недели жители Крыма и Севастополя сталкивались с дефицитом дизельного топлива и отдельных марок бензина, кроме того, отмечается рост цен на дизтопливо - на ряде АЗС цены на него превышают 70 рублей за литр. Для сравнения - литр дизтоплива на АЗС Краснодарского края и Ростовской области стоит около 58-60 рублей, однако на некоторых АЗС также наблюдается его дефицит.