Подмосковные компании подписали с Индией экспортные контракты на 332 млн рублей

В числе таких компаний предприятие по экстракции дигидрокверцетина "Робиос" из Серпухова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экспортные контракты заключили пять компаний Московской области с контрагентами из Индии при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) региона с 2020 года, сумма контрактов превышает 330 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Компании, работающие в Подмосковье, подписали с контрагентами из Индии экспортные контракты на сумму почти 332 млн рублей. Благодаря содействию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд ВЭД) работу с индийскими партнерами наладили с 2020 года пять компаний. <...> В числе тех, кто подписал экспортные контракты с партнерами из Индии, компания "Робиос" из Серпухова, где на собственной площадке она занимается экстракцией дигидрокверцетина. Сумма контракта составила 30,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Индия является одним из важнейших внешнеэкономических партнеров Московской области, входит в число ключевых рынков сбыта.

В министерстве пояснили, что фонд ВЭД Московской области оказывает компаниям поддержку в выходе на новые экспортные рынки и развитии внешнеэкономической деятельности.