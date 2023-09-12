X5 подписала соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами Дальнего Востока

Компания заключила партнерства с Приморским краем, Сахалинской областью, Камчатским краем и Еврейской автономной областью

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в ходе Восточного экономического форума подписала соглашения о сотрудничестве с Приморским краем, Сахалинской областью, Камчатским краем и Еврейской автономной областью (ЕАО), говорится в сообщении компании.

"X5 Group подписала соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами Дальневосточного федерального округа. Так, в ходе Восточного экономического форума компания заключила партнерства с Приморским краем, Сахалинской областью, Камчатским краем и Еврейской автономной областью", - сообщил ретейлер.

Соглашения с Сахалинской областью, ЕАО и Приморским краем предполагают, в том числе совместное обеспечение условий для привлечения локальных производителей, представителей малого и среднего бизнеса в сферу потребительского рынка. Правительства регионов будут поддерживать развитие розничной торговли, реализовывать меры господдержки местных производителей и поставщиков, стимулировать деловую активность в регионе.

"Соглашение с Камчатским краем предполагает повышение доступности для населения основных видов рыбной продукции за счет прямых поставок от производителей. В рамках партнерства X5 совместно с правительством региона проведет пилотный проект по поставкам продукции из минтая и горбуши, а также других видов рыбопродукции в центральную часть России с целью их продажи в торговых сетях X5 по сниженным ценам", - добавил ретейлер.

Помимо этого, правительство Камчатского края будет содействовать производителям в получении необходимых мер поддержки: льготное финансирование при создании инфраструктуры для внутренних поставок, а также разработку финансовых инструментов для закупки продукции в сезон ее добычи. Кроме того, будут разработаны меры для снижения транспортных издержек, в том числе по Северному морскому пути.

"X5 расширяет присутствие на Дальнем Востоке и планирует дальнейшую экспансию в новые регионы. <...> Для того, чтобы рынок ДФО был наполнен местной продукцией, бизнесу совместно с властями еще нужно провести большую работу. Однако мы видим перспективы и рассчитываем, что с развитием инфраструктуры, логистики и укрупнением локальных производителей самообеспеченность дальневосточных регионов будет только расти", - отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Богданов, слова которого приводятся в релизе.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.