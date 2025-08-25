А что на самом деле? 2

Запуск национального мессенджера вызвал волну домыслов и слухов. Минцифры уже опровергло якобы обязательное использование MAX для подписания электронных документов. Также мессенджер не использует доступы к камере без ведома владельца компьютера. Критика пользовательского соглашения и утверждения о сливе данных пользователей MAX спецслужбам также оказались несостоятельны.

Заявления, будто доступ к госуслугам отныне возможен только с помощью подтверждений в мессенджере MAX, являются однобокой интерпретацией новостей о его функционале. В Минцифры действительно анонсировали запуск тестового режима получения одноразовых паролей через MAX. Однако пользователи по-прежнему сами выбирают способ подтверждения для входа на платформу: по биометрии, с помощью СМС-оповещений или по коду из специального приложения одноразовых паролей. Двухфакторная авторизация, то есть получение доступа через два независимых источника, необходима для безопасности данных. Она стала обязательной с 2023 года для всех пользователей госуслуг.

Самостоятельная установка и запуск приложения — признак вредоносной программы. Такие файлы действительно рассылаются мошенниками в мессенджерах, однако для их запуска все равно необходимы действия пользователя: нужно пройти по ссылке или скачать присланный файл. Это не относится к приложениям, представленным в официальных магазинах. Все они при загрузке разработчиком проверяются на безопасность и уязвимости, наличие вирусов и соответствие законодательству. Поэтому сообщения о том, что MAX сам скачался на телефон, скорее всего, являются фантазией их авторов.

"Как любое новое отечественное цифровое решение, еще и социально значимое, MAX привлекает к себе повышенное внимание аудитории. Сталкивается сервис и с критикой, чаще необоснованной, — комментирует Александр Малькевич, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. — За последнее время каких только набросов не появлялось, и все они эксплуатируют сенсационность, скандальность и страхи пользователей. Однако, как уже показала практика, ни один из них не оказался состоятельным". Важно понимать, что ни один мессенджер в мире не появлялся как полностью готовое решение и MAX — не исключение, рассуждает эксперт. "Растет его аудитория, совершенствуется функциональность, но, безусловно, еще есть над чем работать. Это понимают все, в том числе и разработчики сервиса. При этом ни одна зарубежная платформа не защищает права и интересы россиян и не создает безопасную для общения среду. Это вопрос нашего цифрового суверенитета, защиты и безопасности. В таких вопросах мы не можем позволить себе зависеть от конъюнктуры, взглядов на жизнь и настроения политиков или бизнесменов других стран. Поэтому сегодня как никогда важно не сваливаться в отрицание и огульную критику российских платформ, а, наоборот, поддерживать отечественные продукты, ИТ-отрасль и разработчиков, помогать совершенствовать и развивать наши сервисы", — заключает Малькевич.