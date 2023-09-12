Северная Осетия начала экспорт корма для рыб

Компания "Русмодус-фид" получила ветеринарный сертификат на партию корма для форели весом 20 тонн для экспорта в Абхазию

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия поставила в Абхазию первые 20 тонн корма для рыб, сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"Управлением Россельхознадзора проведен досмотр первой партии корма, подготовленной для отправки за границу. На основании ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в ФГИС "Меркурий", выдан ветеринарный сертификат на партию корма для форели весом 20 тонн для экспорта в Абхазию. Партия подконтрольного груза соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера", - говорится в сообщении.

Поставки совершила компания "Русмодус-фид" из Беслана. Она обратилась в управление Россельхознадзора для включения в реестр предприятий-экспортеров для возможности экспорта кормов и кормовых добавок в Абхазию, Грузию, Узбекистан, а также страны Таможенного союза.

По результатам обследования компания аттестована как предприятие-экспортер кормов.