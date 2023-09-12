Венгрия и Словакия выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины до конца года

По словам министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, таким образом страны защищают интересы фермеров

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Венгрия и Словакия выступают за продление до конца года истекающего 15 сентября запрета Еврокомиссии на импорт зерна с Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи в Братиславе со словацким коллегой Йозефом Бирешем.

"Во вторник я провел переговоры с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Словакии Йозефом Бирешем. Договорились, что запрет на импорт украинского зерна должен быть продлен до конца года. Брюссель молчит, но действовать надо. Мы защищаем интересы фермеров!" - написал глава Минсельхоза Венгрии на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он сопроводил эту публикацию фотографиями со встречи с Бирешем.

Ранее в тот же день Надь побывал в Бухаресте и Софии, где обсудил продление запрета на импорт украинского зерна с коллегами из Румынии и Болгарии. Кроме того, правительство Польши приняло постановление, запрещающее ввоз зерновых с Украины после 15 сентября, когда истекает действие эмбарго, введенного Еврокомиссией. Правительство Венгрии также заявляло, что в любом случае сохранит зерновое эмбарго до конца года вне зависимости от позиции Брюсселя.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июле пять стран Центральной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, поступавшего на их рынки по демпинговым ценам. Решение по этому вопросу в Брюсселе пока не принято.