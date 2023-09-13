В Комсомольске-на-Амуре запустят центр по сборке дверей для самолетов

Как сообщил министр промышленности и торговли края Евгений Романов, объем финансирования превысит 2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Производственный центр филиала ПАО "Яковлев" "Региональные самолеты" в Комсомольске-на-Амуре наладит выпуск дверей для гражданских судов. Об этом сообщил ТАСС в рамках Восточного экономического форума министр промышленности и торговли края Евгений Романов.

"Производственный центр филиала реализует инвестиционные проекты по созданию центра по сборке дверей для гражданских воздушных судов и логистической инфраструктуры для увеличения объема производства воздушных судов", - сказал Романов.

Запланированное хотят завершить до 2026 года, уточнил министр. Объем финансирования превысит 2 млрд рублей.

Романов отметил, что производственный центр филиала корпорации "Яковлев" (ранее корпорация "Иркут") в условиях санкций усиливает работу по подготовке производства нового самолета SJ-100 с комплектующими отечественного производства. Серийные поставки новых машин российским авиакомпаниям планируется начать с 2024 года. На ВЭФ в 2022 году было подписано соглашение между "Объединенной авиастроительной корпорацией" и авиакомпанией "Аэрофлот" о поставке в ближайшие 7 лет 89 самолетов SJ-100.

В Комсомольске-на-Амуре также хотят наладить выпуск легкого самолета "Байкал". Новый завод разместится на площадке территории опережающего развития в городе вблизи аэродромной инфраструктуры и мощностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина и Производственного центра филиала "Яковлев", сказал собеседник агентства. Объем инвестиций федерального бюджета в создание соответствующей инфраструктуры составит около 2,5 млрд рублей. Производить планируется до 20 самолетов "Байкал" в год. Запустить предприятие рассчитывают в четвертом квартале 2024 года.

Вопросы развития промпредприятий для достижения технологического суверенитета страны обсуждаются в рамках Восточного экономического форума на сессиях, объединенных темой "Технологическое развитие как гарантия суверенитета".

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.