В Приамурье пострадавшим от града выплатили матпомощь на общую сумму более 4 млн рублей

В ближайшее время выплаты получат еще 115 жителей на сумму 2,3 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Более 4 млн рублей выплатили жителям Завитинска в Амурской области, чьи дома пострадали от крупного града. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности.

"Более 4 млн рублей единовременной материальной помощи из регионального бюджета получили жители Завитинска, дома которых пострадали от града", - говорится в сообщении.

Материальную помощь получили владельцы 210 домов. Еще 115 жителей получат средства в ближайшее время. Общая сумма выплат для этих жителей составит 2,3 млн рублей.

Комиссиями по оценке ущерба установлен факт повреждения кровли 503 частных жилых домов. По распоряжению губернатора Приамурья Василия Орлова владельцы единственного жилого помещения, у которого во время града была повреждена кровля, могут получить единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. рублей. Оставшаяся часть жителей, которые еще не обращались за матпомощью, могут это сделать до конца сентября.

20 августа в Завитинске прошел крупный град диаметром около 21 мм. В последний раз подобные осадки выпали в 2022 году в Михайловском и Тамбовском районах области, пострадали сельхозполя.