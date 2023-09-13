Президент Южной Кореи предложил бизнесу инвестировать в ИИ

Юн Сок Ёль ожидает, что в будущем эта сфера увеличит конкурентоспособность страны на международной арене

СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал деловое сообщество страны к инвестициям в сектор сверхмасштабных моделей искусственного интеллекта (ИИ) ради увеличения конкурентоспособности страны на мировой арене. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи указал, что правительство страны должно "оказать сектору [ИИ] масштабную материальную поддержку", которая впоследствии должна стать основой для частных инвестиций, влияющих на конкурентоспособность страны в этой отрасли. Юн Сок Ёль также отметил, что ИИ "оказывает огромное влияние на вопросы национальной безопасности" из-за возможности распространения фейковой информации с его помощью. По его мнению, подобные технологии должны регулироваться правовыми нормами. Кроме того, южнокорейский лидер указал на поддержку Сеулом концепции создания универсальных цифровых норм.

Ранее в этом году премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что правительство республики будет наращивать инвестиции в технологии искусственного интеллекта с целью сделать страну одним из трех мировых лидеров в этой сфере к 2027 году. Он также добавил, что правительство будет стимулировать спрос на технологию ИИ в государственном и частном секторах экономики и помогать профильным компаниям наращивать капитал, а также предоставит доступ к своим базам данных частным фирмам, работающим с технологиями искусственного интеллекта и обработки информации.

В январе министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи представило целевые показатели по развитию сектора ИИ в стране. Власти республики рассчитывают, что к 2030 году 30% компаний будут использовать в своей работе технологию искусственного интеллекта против 1% по состоянию на 2022 год. В 2023 году правительство выделит на эти цели $800 млн. Также план министерства предусматривает, что к 2030 году порядка 100 корейских компаний, работающих с технологией ИИ, выйдут на мировой рынок.